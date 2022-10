Mindestens zwei Tote : Russischer Kampfjet stürzt über Wohnviertel ab

Moskau Unweit der Ukraine ist ein russisches Kampfflugzeug in der Stadt Jejsk abgestürzt. Mindestens zwei Menschen kamen dabei ums Leben, 15 weitere wurden verletzt. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von einem Übungsflug.

Ein russischer Kampfjet vom Typ Su-34 ist am Montag in der russischen Stadt Jejsk am Asowschen Meer über einem Wohnviertel abgestürzt. Dabei wurden nach vorläufigen Angaben des regionalen Zivilschutzes mindestens zwei Menschen getötet. 15 Menschen seien verletzt ins Krankenhaus gekommen.