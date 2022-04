Krieg gegen die Ukraine : Russischer Gouverneur: Ukraine setzt Öllager in Brand

Russischer Gouverneur: Ukraine setzt Öllager in Brand

Dieses vom Pressedienst des russischen Katastrophenschutzministeriums am 1. April 2022 veröffentlichte Foto zeigt den Brandherd eines Öldepots in Belgorod. Foto: Uncredited/Russian Emergency Ministry Press Service/AP/dpa

Moskau Ukrainische Hubschrauber haben nach russischen Angaben ein Öllager auf russischem Boden unter Beschuss genommen. Trotz eines Brandes werde es aber keine Probleme mit der Kraftstoffversorgung geben, hieß es.

Die ukrainischen Streitkräfte sollen nach russischen Angaben am Freitag von zwei Hubschraubern aus einen Luftschlag auf ein Öllager in Russland verübt haben.

In dem Depot in der Großstadt Belgorod sei es nach dem Angriff zu einem Brand gekommen, teilte der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, im Nachrichtenkanal Telegram mit. Auf einem Video war auch ein großes Feuer zu sehen. Belgorod liegt unweit der ukrainischen Grenze. Es habe keine Opfer gegeben, sagte Gladkow. Die Anwohner seien in Sicherheit. Die Lage sei stabil.