Live-Ticker zum Krieg in der Ukraine : Russen sollen Ausbildung von Ukrainern in Idar-Oberstein ausgespäht haben

Bei der Schieß-Übung des Artillerielehrbataillons 345 aus Idar-Oberstein mit der Panzerhaubitze 2000 auf dem Truppenübungsplatz Baumholder. Foto: Bundeswehr/Marco Dorow/Marco Dorow

Liveblog Russische Geheimdienste sollen versucht haben, die Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffensystemen in Deutschland auszuspähen. Das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist nach Angaben des Kernkraftwerksbetreibers Energoatom erstmals in seiner Geschichte von der Stromversorgung abgeschnitten worden. Alle aktuellen Infos rund um den Ukraine-Krieg im Liveticker.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am 24. Februar die Ukraine angegriffen. Der Kreml-Chef bewilligte einen entsprechenden Militäreinsatz. Zuvor hatte Putin die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt.

Alle aktuellen Informationen zum Krieg in der Ukraine im Liveticker: