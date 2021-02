Rücktrittsforderungen an den Außenbeauftragten Borrell : Josep Borrell und die Krise der EU-Diplomatie

Brüssel Die Außenpolitik der EU ist ins Gerede gekommen. Ausgelöst wurde die Krise der EU-Diplomatie durch einen unglücklichen Auftritt des Hohen Vertreters der EU für die Außen- und Sicherheitspolitik in Moskau, wie der „Außenminister“ der EU offiziell heißt.

Zurück in Brüssel erntete Borrell einen Sturm der Kritik. Mehr als 70 Europa-Abgeordnete fordern seinen Rücktritt. Die belgische Abgeordnete Assita Kanko von den flämischen Nationalisten NVA sprach im Plenum der EU-Außenpolitik die Männlichkeit ab, wandte sich direkt an Borrell und wechselte dann mit dem für das EU-Parlament doch sehr ungewöhnlichen Satz ins Spanische: „Dónde están los cojones de la Unión Europea?“ („Wo sind die Eier der EU?“)

Damit hatte der Borrell-Besuch durchaus ein klärendes Moment. Man weiß in Brüssel nun noch besser, woran man ist in Moskau. Zugleich hat die Episode auf dem blumigen Sofa in Russland die strukturelle Schwäche der EU-Außenpolitik offengelegt. Die EU-Diplomatie zählt weltweit nicht viel. In einem außenpolitischen Umfeld, in dem klassische Großmachtpolitik von den USA, China und Russland betrieben wird, ist die EU kaum präsent.