US-Wahlkampf Republikaner fluten das Netz mit Katzen- und Entenbildern

Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump und seine Anhänger verbreiten in sozialen Netzwerken mit Künstlicher Intelligenz generierte Bilder von Katzen und Enten. Hintergrund sind Aussagen von Trumps Vizekandidat J.D. Vance: Dieser behauptete, illegal eingewanderte Migranten aus Haiti würden in einer Stadt im US-Bundesstaat Ohio Haustiere klauen und essen. US-Medien berichteten daraufhin unter Berufung auf Behörden in der angeblich betroffenen Stadt Springfield, dass derartige Vorfälle nicht bekannt seien.