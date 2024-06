Präsidentschaftswahl Religionsführer Chamenei eröffnet Präsidentenwahl im Iran

Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei hat die Präsidentenwahl im Iran eröffnet. Das Staatsoberhaupt gab am Freitag seine Stimme traditionell in einer Hochsicherheitszone im Zentrum der Hauptstadt Teheran ab. In einer kurzen Rede forderte er die Nation zu einer regen Beteiligung auf. Um die „Richtigkeit und Ehrlichkeit des Systems der Islamischen Republik zu beweisen“, sei die Anwesenheit des Volkes „notwendig und unabdingbar“, sagte Chamenei nach der Stimmabgabe vor Reportern.