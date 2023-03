Mädchenschulen : Religionsführer äußert sich zur Vergiftungswelle im Iran

Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei bezeichnet die Vergiftungen als «unverzeihliches Verbrechen». Foto: Uncredited/Office of the Iranian Supreme Leader/AP/dpa

Teheran Die mysteriösen Vergiftungsfälle an Mädchenschulen wühlen den Iran weiter auf. Nun hat sich erstmals Religionsführer und Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei mit einem Machtwort gemeldet.

Chamenei, der im Iran in allen strategischen Belangen das letzte Wort hat, äußerte sich erstmals zu der landesweiten Vergiftungswelle. Er bezeichnete sie als „unverzeihliches Verbrechen“. Er sagte weiter: „Die zuständigen Behörden, Nachrichtendienste und Strafverfolgungsbehörden sollen die Ursachen dieses Verbrechens verfolgen und aufdecken.“

Wut und Empörung

Die ersten Fälle der mysteriösen Vergiftungen wurden bereits im November gemeldet. Irans Regierung geht von gezielten Angriffen aus. Betroffen sind fast ausschließlich Mädchenschulen. Landesweit wurden Schülerinnen in Krankenhäusern behandelt. Eltern und Angehörige sind empört und wütend, noch immer gibt es keine offizielle Erklärung. Sie werfen den Behörden Versagen vor und geben ihnen eine Mitschuld. Ärzte sprechen von Gasvergiftungen.

Iranische Medien haben über mehr als 2400 Vergiftungsfälle an Schulen berichtet. Dies ergab eine Auswertung von Berichten, die von November bis Anfang März in iranischen Medien erschienen. Offizielle Behördenzahlen zum Gesamtausmaß der Vergiftungswelle gibt es derzeit nicht. Iranischen Medienberichten zufolge sind mehr als 100 Schulen in der Islamischen Republik betroffen. Beobachter gehen darüber hinaus von einer Dunkelziffer aus.