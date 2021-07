Migration : Rekord: 430 Migranten überqueren Ärmelkanal an einem Tag

Rekord: 430 Migranten überqueren Ärmelkanal an einem Tag

Nach offiziellen Angaben sollen in diesem Jahr bereits knapp 8000 Menschen über den Ärmelkanal Großbritannien erreicht haben (Archivbild). Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Dover Immer wieder versuchen Migranten, von Frankreich nach Großbritannien überzusetzen. Einige schaffen es auch. London will dagegen vorgehen.

Mindestens 430 Migranten haben offiziellen Angaben zufolge am Montag den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien überquert. Rund 50 Menschen kamen in der Grenzregion Kent auf einem einzigen Schlauchboot an, wie die BBC berichtete.