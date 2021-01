Streit um EU-Coronahilfen : Regierungskrise in Italien: Conte verliert Renzi als Partner

Regierungskrise in Italien: Conte verliert Renzi als Partner

Matteo Renzi (l) spricht bei einer Abstimmung im italienischen Senat. Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Rom Der frühere Regierungschef Matteo Renzi hat Ernst gemacht und im Streit um die EU-Coronahilfen die italienische Regierungskoalition platzen lassen. Seine Partei Italia Viva verlässt die Koalition. Nun steht die Zukunft von Regierungschef Giuseppe Conte auf der Kippe.

Mitten in der Corona-Krise ist in Italien die Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte geplatzt. Der Chef der mitregierenden Partei Italia Viva, Matteo Renzi, kündigte die Rücktritte der beiden von seiner Partei gestellten Ministerinnen an.