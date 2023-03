Westafrika : Regierungskandidat Tinubu gewinnt Präsidentenwahl in Nigeria

Regierungskandidat Tinubu gewinnt Präsidentenwahl in Nigeria

Bola Ahmed Tinubu (M) feiert mit Anhängern in der Wahlkampfzentrale seiner Partei in Abuja. Foto: Ben Curtis/AP

Abuja In Nigeria ist ein neuer Präsident gewählt worden: Bola Ahmed Tinubu von der Regierungspartei setzte sich durch. Die Wahl wird allerdings von Betrugsvorwürfen überschattet.

In Afrikas bevölkerungsreichstem Land Nigeria hat der Kandidat der Regierungspartei All Progressives Congress (APC), Bola Ahmed Tinubu, die Präsidentenwahl gewonnen. Der 70-Jährige kam auf 36 Prozent der Stimmen, wie die nationale Wahlkommission in der Hauptstadt Abuja mitteilte.