Kurz wieder Kanzler : Österreichs Regierung ist nun offiziell im Amt

Wien In Österreich ist die erste Bundesregierung aus ÖVP und Grünen nun offiziell im Amt. Das Kabinett mit dem 33 Jahre alten Sebastian Kurz als Kanzler an der Spitze ist so jung und so weiblich wie noch nie.

