Schlappe für Rechtspopulisten bei Regionalwahlen : Marine Le Pen stolpert auf dem Weg in den Élysée-Palast

Nach dem Rückschlag bei den Regionalwahlen muss sich die Rechtspopulistin Marine Le Pen den Fragen ihrer Anhänger stellen. Foto: imago images/PanoramiC/Federico Pestellini via www.imago-images.de

Paris Marine Le Pen ist das Opfer ihres eigenen Erfolges. Die Chefin des rechtsextremen Rassemblement National versucht seit Jahren, sich und ihrer Partei einen bürgerlichen Anstrich zu verpassen. Nun ist sie ganz nah am Ziel und musste offensichtlich genau deshalb bei den für sie wichtigen Regionalwahlen eine herbe Niederlage einstecken.

In den Umfragen vor der Abstimmung wurde dem Rassemblement National noch zugetraut, fast die Hälfte der Regionen zu gewinnen. Entsprechend hoch waren die Erwartungen. Doch nun steht die Partei überraschend mit leeren Händen da. Besonders schwer wiegt die Niederlage in der umkämpften Region Provence-Alpes-Côte-d‘Azur im Süden Frankreichs, wo der extrem rechte Kandidat Thierry Mariani vor der entscheidenden zweiten Abstimmung noch in Führung lag. Am Ende kam er allerdings auf nur gut 42 Prozent. Der bürgerlich-konservative Bewerber Renaud Muselier erreichte mehr als 57 Prozent.

Das enttäuschende Ergebnis überdeckt allerdings die Tatsache, dass der Rassemblement National in praktisch allen Regionen die zweitstärkste Kraft stellt und fest im politischen Gefüge Frankreichs verankert ist. Nur durch gemeinsame Listen der etablierten Parteien konnte in vielen Regionen am Ende ein Erfolg der rechtsextremen Partei verhindert werden.

Nach diesem Rückschlag muss sich Marine Le Pen nun Anfang Juli auf einem Parteitag den Fragen ihrer Anhänger stellen. Geplant hatte die Rechtspopulistin, dass sie mit dem erhofften Sieg bei den Regionalwahlen mit frischem Wind in den Wahlkampf ums Präsidentenamt starten kann. Durch ihren strikten Kurs der „Ent-Diabolisierung“ hoffte sie, auch für bürgerliche Schichten wählbar zu werden. Denn ihre Basis besteht aus Arbeitern, jungen Arbeitslosen oder Menschen, die sich generell als Verlierer der Globalisierung sehen. Für die Mittelklasse oder auch viele ältere Franzosen war Marine Le Pen bisher nicht wählbar. Zuletzt hatte sie sogar den Namen der Partei von Front National (Nationale Front) in das weniger aggressiv klingende Rassemblement National (Nationaler Zusammenschluss) geändert.

Doch mit diesem Abschleifen von Ecken und Kanten hat sich Marine Le Pen auch in eine problematische Situation manövriert. Denn die rechtsextreme Partei lebt bei der Mobilisierung der Wähler von der Radikalisierung des politischen Diskurses. Gibt sich die Parteichefin aber moderat, geht dieses Element verloren. Aus diesem Grund hat der Rassemblement National stärker als die anderen Parteien unter der niederen Wahlbeteiligung gelitten, der in vielen Punkten politisch kaum mehr von den etablierten Parteien zu unterscheiden war.