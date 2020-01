US-Ziele im Irak : Rakete trifft Gelände der US-Botschaft in Bagdad

Bagdad Immer wieder schlugen in und nahe dem Bagdader Regierungsviertel Raketen ein. Der Verdacht richtete sich meist gegen örtliche Milizen. Opfer oder größere Schäden gab es zuletzt nicht - nun aber trifft eine Rakete die Botschaft der USA.

Im Stadtzentrum von Bagdad waren in vergangenen Wochen mehrfach Raketen eingeschlagen. Einige davon landeten in oder nahe dem Regierungsviertel, in dem unter anderem die US-Botschaft und die Botschaft Großbritanniens liegen. Bei den Angriffen in dieser sogenannten Grünen Zone wurden in vergangenen Jahren auch Menschen getötet oder verletzt. Meist stecken dahinter örtliche Milizen, von denen manche auch vom Nachbarland Iran unterstützt werden.