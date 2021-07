Privataudienz : Queen Elizabeth II. empfängt Merkel in Windsor

Chequers/Windsor Die Kanzlerin besucht zum Abschied Großbritannien: Merkel und der britische Premier werden nicht warm miteinander. Später bei der Queen scheint die Stimmung hingegen gelöst.

Für Merkel ist es nicht der erste Besuch bei der Queen, in den Jahren 2008 und 2014 wurde sie ebenfalls empfangen. Ein Jahr später war die Königin zu Besuch in Berlin. Ihre heutige Reise dürfte ihr Abschiedsbesuch als Kanzlerin in Großbritannien gewesen sein. Bei der Bundestagswahl Ende September tritt Merkel nicht mehr an.