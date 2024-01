Russland Putins widersprüchlicher Kampf gegen den Bevölkerungsschwund

Die mit der Großmachtpolitik einhergehende Rückbesinnung auf die sogenannten traditionellen Werte und konservative Familienbilder konnten den Geburtenrückgang nicht aufhalten. So versuchte der Kreml auch - angestachelt von der einflussreichen russisch-orthodoxen Kirche - mit Gesetzen gegen Schwule, Lesben und andere sexuelle Minderheiten „traditionelle“ Familienwerte zu etablieren. Sich durch gesellschaftlichen Druck in eine heterosexuelle Beziehung zu begeben und Kinder zu zeugen, hat in Russland eine lange Tradition. Dies wird international von Menschenrechtlern als gesellschaftsfeindlich kritisiert, zu Bevölkerungswachstum führt es nicht.