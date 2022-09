Konflikte : Putin: Westliche Sanktionen „Bedrohung für die ganze Welt“

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Foto: Sergei Bobylev/Pool TASS Host Photo Agency/AP/dpa

Wladiwostok Wladimir Putin besucht das Östliche Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Dort kritisiert der Kremlchef das „Sanktionsfieber des Westens“. Den Krieg gegen die Ukraine rechtertigt er erneut.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die westlichen Sanktionen gegen sein Land als „Bedrohung für die ganze Welt“ kritisiert. Im vergangenen Jahr sei die Corona-Pandemie noch die drängende Herausforderung gewesen, sagte Putin beim 7. Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok am Pazifik.

In seiner Rede zu einer neuen multipolaren Weltordnung warf Putin den USA vor, ihre bröckelnde Dominanz in der Welt sei der Katalysator der westlichen „Aggression“ gegen Russland. In den internationalen Beziehungen seien derzeit „tektonische Veränderungen“ zu beobachten: Insbesondere die Länder der Asien-Pazifik-Region seien zu „neuen Zentren des wirtschaftlichen und technologischen Wachstums“ geworden, sagte der Kremlchef vor internationalem Publikum. Angereist nach Wladiwostok waren unter anderen Staatsgäste aus China, der Mongolei und Myanmar.