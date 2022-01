Russland und China : Putin und Xi planen Gipfel Anfang Februar in Peking

Putin und Xi planen Gipfel Anfang Februar in Peking

Im Dezember hatten Xi Jinping (r) und Wladimir Putin per Videokonferenz miteinander gesprochen. Foto: Yin Bogu/Xinhua/dpa

Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin will die Olympischen Winterspiele besuchen - auch wenn gar kein offizielles russisches Team antritt. Zudem ist ein Treffen mit Amtskollege Xi Jinping geplant.

Im Zuge seines Besuchs bei den Olympischen Winterspielen in Peking will Russlands Präsident Wladimir Putin den chinesischen Partei- und Staatschef Xi Jinping am 4. Februar zu Gesprächen treffen.