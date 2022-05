Rede von Russlands Präsident : Putin: „Russland hat präventiv die Aggression abgewehrt“

Moskau- Russlands Präsident bezeichnet den Einmarsch in die Ukraine als „einzig richtige Entscheidung“. Die Nato habe damit begonnen, ukrainisches Territorium militärisch zu erschließen und „Neonazis“ zu bewaffnen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei der großen Militärparade in Moskau den Einmarsch in die Ukraine mit der Erweiterung der Nato begründet.

Putin warnte anlässlich des Jahrestages vor einem neuen Weltkrieg. Der damalige Kampf bedeute nicht nur die Verpflichtung, das Andenken derer zu erhalten, die den Nazismus besiegt hätten. Aufgabe sei es, „wachsam zu sein und alles zu tun, damit sich die Schrecken eines globalen Krieges nicht wiederholen“. Auch heute werde im Donbass in der Ostukraine für die Sicherheit Russlands gekämpft, so Putin.

Putin beklagt „Russophobie“ bei politischen Eliten

Panzer rollen über den Roten Platz

Eine geplante Flugshow wurde wetterbedingt kurzfristig abgesagt. Acht Kampfflugzeuge sollten am Himmel den Buchstaben „Z“ formen, der das offizielle Symbol für Russlands Militäreinsatz in der Ukraine ist. An dem Angriffskrieg beteiligte Soldaten gratulierten in einem vom Verteidigungsministerium am Morgen veröffentlichten Video zum „Tag des Sieges“.