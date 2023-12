Aus der Haft an die Front Putin lässt Mörder zum Kämpfen frei

Der Kreml rechtfertigt die umstrittene Praxis damit, dass die Männer für ihre Verbrechen „mit Blut auf dem Schlachtfeld büßen“. Wie viele Häftlinge auf diesem Weg die Gefängnisse bereits vorzeitig verlassen haben, darüber aber schweigt Moskau offiziell - wie über so vieles in diesem Krieg. Die Nichtregierungsorganisation „Rus Sidjaschtschaja“ („Russland hinter Gittern“) sprach bereits vor knapp einem Jahr von rund 50.000 Rekruten, die in Gefängnissen angeworben worden seien. Von ihnen seien aber schon damals nur noch 10.000 im Einsatz gewesen, der Rest sei getötet, verletzt, verschollen oder in ukrainische Gefangenschaft geraten. Verlässliche aktuelle Zahlen gibt es nicht.