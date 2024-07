Krieg in der Ukraine Putin droht mit Antwort auf US-Raketen in Deutschland

Zum Tag der Marine strahlte Russlands Militär-Fernsehsender „Swesda“ eine Reportage aus, in der auf die Nähe der Kriegsschiffe zu den USA hingewiesen wurde. Der Moderator meinte: „Liebe Nato-Freunde!“, es handele sich vorerst in Havanna nur um eine vorübergehende Basis. „Aber ihr wisst schon... .“ Russland weist angesichts der US-Waffen in seiner Nähe in Europa und wegen der Erweiterung der Nato immer wieder darauf hin, dass es sich in seiner Sicherheit bedroht sehe - und selbst auch Raketen in der Nähe der USA stationieren könne.