Anwalt fordert Freispruch : Prozess gegen Deniz Yücel - Verhandlung in Istanbul begonnen

Prozess gegen Deniz Yücel - Verhandlung in Istanbul begonnen

Gegen den Journalisten Deniz Yücel wird in der Türkei heute ein Urteil gesprichen. Foto: Swen Pförtner/dpa

Istanbul Die Plädoyers sind gehalten, die Argumente ausgetauscht. Der Prozess gegen Deniz Yücel in der Türkei geht zu Ende - ein Urteil soll fallen. Yücels Anwalt macht deutlich, was er von dem ganzen Verfahren hält.

In Istanbul hat die Verhandlung im Prozess gegen den „Welt“-Journalisten Deniz Yücel begonnen. Kurz nach der Eröffnung ordnete der Richter eine 15-minütige Pause an. Im Anschluss wird ein Urteil erwartet. Yücel nimmt nicht an dem Prozess teil.