Tod von George Floyd : Proteste und Gewalt in USA weiten sich aus

Demonstranten in Washington protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Minneapolis Die vierte Nacht in Folge gehen in den USA Menschen aus Wut über den Tod des Schwarzen George Floyd auf die Straße. Nicht nur in Minneapolis, auch in anderen Städten. In Atlanta wird der Ausnahmezustand erklärt.

In zahlreichen Städten der USA hat der Tod des Schwarzen George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz zu neuen Protesten mit Gewalt geführt. In Minneapolis, wo Floyd am Montag ums Leben kam, gingen viele Menschen trotz Ausgangssperre die vierte Nacht in Folge auf die Straße.

Gouverneur Tim Walz sprach am Samstag von einer „unglaublich gefährlichen Situation“. Der Chef der Nationalgarde des Bundesstaats Minnesota, General Jon Jensen, kündigte nach einem Bericht des Fernsehsenders CBS an, noch am Samstag sollten in der Stadt 1700 Soldaten einsatzbereit sein.

Reporter des Senders CNN berichteten in der Nacht zu Samstag, weder Soldaten der Nationalgarde noch Polizisten seien in Minneapolis zu sehen gewesen. An den Protesten beteiligten sich Schwarze wie Weiße. Die Demonstranten trugen Schilder mit Aufschriften wie „Bin ich der nächste?“ und „Ohne Gerechtigkeit kein Frieden“. CNN zeigte Bilder von friedlichen Protesten in Minneapolis, aber auch von brennenden Autos.

Auch in anderen US-Städten gab es Proteste, die vereinzelt in Gewalt umschlugen. In Atlanta im Bundesstaat Georgia griffen Demonstranten das Hauptquartier von CNN an. Der Sender zeigte Live-Bilder aus der eigenen Zentrale, auf denen zu sehen war, wie Demonstranten von außerhalb Objekte auf Polizisten im Eingangsbereich des Senders warfen. CNN wird von US-Präsident Donald Trump immer wieder kritisiert.

Der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, verhängte über Atlanta sowie weitere Städte im Umland den Ausnahmezustand. Etwa 500 Mitglieder der Nationalgarde von Georgia sollen eingesetzt werden, um Menschen und Eigentum zu schützen, schrieb Kemp am Samstag auf Twitter. Auch aus New York, Los Angeles, Dallas, Louisville und anderen Orten wurden Proteste gemeldet. Vor dem Weißen Haus in Washington versammelten sich ebenfalls Demonstranten. Einige von ihnen stießen Barrikaden um.

Der 46-jährige George Floyd war am Montag nach einem brutalen Polizeieinsatz gestorben. Einer der vier beteiligten Polizisten wurde am Freitag des Mordes angeklagt: der Beamte, der Floyd sein Knie minutenlang in den Nacken gedrückt hatte. Der Afroamerikaner hatte mehrfach um Hilfe gefleht, bevor er das Bewusstsein verlor. Die Szene wurde von einer Passantin gefilmt. Floyd wurde bei seiner Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt.

Im Haftbefehl für den Polizisten heißt es unter anderem, der Gerichtsmediziner gehe nach vorläufigen Erkenntnissen nicht von Ersticken aus. Der 46-Jährige habe an Gesundheitsproblemen gelitten, die gemeinsam mit der Festsetzung und möglichen Rauschmitteln im Blut vermutlich zum Tod geführt hätten. In den letzten zwei Minuten und 53 Sekunden habe er keine Lebenszeichen mehr gezeigt.

Die Anwälte der Familie Floyd meldeten jedoch Zweifel an den Ergebnissen dieser Obduktion an. Zugleich kündigten sie nach einem Bericht des Fernsehsenders ABC an, bei einem bekannten Gerichtsmediziner eine eigene Untersuchung in Auftrag zu geben.

Ein Mann mit umgedrehter US-Flagge vor einem brennenden Gebäude in Minneapolis. Foto: Julio Cortez/AP/dpa

Ein Mann hält ein Foto des verstorbenen George Floyd hoch. Foto: Jerry Holt/Star Tribune/AP/dpa

Demonstranten stehen auf einem brennenden Auto. Foto: David Joles/Star Tribune/AP/dpa

Polizisten gehen während der Proteste in der Innenstadt von Portland durch Tränengasnebel. Foto: Dave Killen/The Oregonian/AP/dpa

Demonstranten vor dem brennenden Gebäude des 3. Bezirks der Polizei von Minneapolis. Foto: Carlos Gonzalez/Star Tribune/AP/dpa

Die Demonstranten haben in der Stadt gleich mehrere Brände entzündet. Foto: Elizabeth Flores/Star Tribune/AP/dpa

Ein Polizist wirft während einer Demonstration eine Dose mit Tränengas auf eine Straße. Foto: John Minchillo/AP/dpa

Eine Demonstrantin spült mit Milch ihre Augen aus, nachdem die Polizei Tränengas eingesetzt hatte. Foto: John Minchillo/AP/dpa

Tyrone Carter, Ex-American-Football-Spieler der Mannschaft „Minnesota Golden Gophers“, umarmt einen Demonstranten an der Stelle, an der George Floyd festgenommen wurde. Foto: Jerry Holt/Star Tribune/AP/dpa

Große Wut: Eine Frau brüllt einen Polizeibeamten an. Foto: Mark Vancleave/Star Tribune/AP/dpa

Ein mehrstöckiges Wohngebäude steht nach Protesten in Flammen. Foto: Mark Vancleave/Star Tribune/AP/dpa

Kundgebung in New York nach dem Tod von George Floyd. Foto: Frank Franklin II/AP/dpa

Auch in Denver gibt es Proteste: Polizisten während der Festnahme eines Demonstranten. Foto: David Zalubowski/AP/dpa

Polizisten feuern in Denver Tränengas ab, um die eine Ansammlung von Menschen aufzulösen. Foto: David Zalubowski/AP/dpa