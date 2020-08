Proteste in Belarus : „Lukaschenko zum Dialog drängen“

Proteste in Belarus

Berlin Der SPD-Außenexperte fordert, dass die Europäische Union die Demokratiebewegung in Belarus stärker unterstützt.

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, plädiert im SZ-Gespräch für eine Initiative Deutschlands, Polens und Frankreichs, um die Demokratiebewegung in Belarus zu stärken.

SCHMID Es sieht danach aus, wenn er nicht rasch zu einem Dialog mit der Opposition des Landes kommt. Die große Massenbewegung nicht nur in Minsk, sondern auch in vielen anderen Teilen von Belarus zeigt, dass sich die Menschen dort politischen Pluralismus und mehr Freiheiten wünschen.

SCHMID Der Unterschied zu Venezuela damals ist, dass in Belarus die einfache Forderung nach freien und fairen Wahlen jenseits der klassischen Parteien erhoben wird, interessanterweise inzwischen auch von Beschäftigten der großen staatlichen Betriebe, die bislang Lukaschenkos Machtbasis waren. Zum ersten Mal wird die Machtfrage gestellt. Die Lehre aus den Ereignissen in Venezuela sollte sein, nicht übereilt eine Exilregierung anzuerkennen, die keine Basis im Land selber hat. Besser wäre es, seitens der EU auf einen runden Tisch in Minsk zu drängen.