Proteste gegen Benzinpreiserhöhungen : US-Appell zu Einmischung in die Unruhen im Iran

US-Appell zu Einmischung in die Unruhen im Iran

Teheran/Washington Botschafter Grenell will dem Mullah-Regime schaden.

Amerikanische Diplomaten und Politiker wollen die Unruhen im Iran unterstützen, um dem Mullah-Regime zu schaden. Der amerikanische Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, ist an vorderster Front mit dabei. Auf Twitter forderte Grenell, die USA und Europa sollten den Iranern einen freien Internet-Zugang verschaffen und so die Internet-Sperren der Teheraner Regierung aushebeln. Technisch sei das möglich, twitterte der Botschafter. Auch US-Außenminister Mike Pompeo versprach der iranischen Protestbewegung, die sich gegen die Verteuerung und Rationierung von Benzin richtet, die Unterstützung Amerikas.