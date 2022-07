Wirtschaftskrise : Proteste eskalieren: Sri Lankas Premier bietet Rücktritt an

Proteste eskalieren: Sri Lankas Premier bietet Rücktritt an

Colombo In Sri Lanka sind Proteste rund um die schwere Wirtschaftskrise eskaliert. Premier Wickremesinghe bietet nun seinen Rücktritt an.

Nach anhaltenden Protesten gegen die schwere Wirtschaftskrise in Sri Lanka hat sich Premierminister Ranil Wickremesinghe zum Rücktritt bereit erklärt. Das gab sein Büro in der Hauptstadt Colombo bekannt.

Auch Rücktritt des Präsidenten gefordert

Die Demonstranten fordern auch den Rücktritt von Präsident Gotabaya Rajapaksa. Bei Massenprotesten gegen die schwere Wirtschaftskrise ist der Amtssitz des Präsidenten zuvor von Demonstrierenden gestürmt worden. Der Staatschef des südasiatischen Landes sei in Sicherheit gebracht worden, hieß es aus dem Präsidentenbüro. Mindestens 50 Menschen seien verletzt worden, sagte ein Krankenhaussprecher.

Zehntausende Menschen versammelten sich in der Stadt, um den Rücktritt Rajapaksas und der Regierung zu fordern, die sie für die Krise verantwortlich machen. Medien schätzten die Zahl der Demonstranten auf etwa 100.000.

Chaotische Szenen in Colombo

Die Polizei setzte Tränengas ein, Soldaten gaben Warnschüsse in die Luft ab, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Dennoch gelang es zahlreichen Menschen, die Absperrungen zu durchbrechen. Etwa eine Stunde nach der Erstürmung des Präsidentenpalastes drangen Demonstranten auch in das nahe gelegene Präsidialamt ein, wie es in Berichten weiter hieß.