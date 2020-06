Am Jahrestag : Protestbewegung ruft zum Widerstand in Hongkong auf

Hongkong Vor einem Jahr flammten die Proteste der prodemokratischen Kräfte in Hongkong neu auf. Die Demonstrationen dauern seither an. Chinas Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz heizen die Atmosphäre auf.

Die Organisatoren der Massenproteste appellierten am Dienstag an die sieben Millionen Hongkonger, insbesondere gegen das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit anzugehen, das die Zentralregierung für die chinesische Sonderverwaltungsregion erlassen will. „Widersetzt Euch dem bösartigen Gesetz, kämpft bis zum Ende“, heißt es in einer Erklärung der Civil Human Rights Front.