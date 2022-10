Slowakei : Protest nach Mordanschlag auf Schwulenbar in Bratislava

Protest nach Mordanschlag auf Schwulenbar in Bratislava

Tausende Menschen versammeln sich in der slowakischen Hauptstadt Bratislava, um gegen Hass auf sexuelle Minderheiten zu protestieren. Foto: Dano Veselsky/TASR Slovakia/AP/dpa

Bratislava Ein 19-Jähriger erschießt zwei junge Männer, verletzt eine weitere Frau schwer und tötet sich dann selbst. Nach der homophoben Tat gehen in der slowakischen Hauptstadt Tausende auf die Straße.

Vier Tage nach dem Mordanschlag auf eine Schwulenbar haben in Bratislava Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus und die Diskriminierung sexueller Minderheiten protestiert. „Wir werden nicht still sein!“, skandierten die Demonstranten am Sonntag auf ihrem Weg durch das Stadtzentrum zum slowakischen Parlament.