Nach Europawahl-Schlappe : Premier Tsipras kündigt Neuwahlen in Griechenland an

Premier Tsipras kündigt Neuwahlen in Griechenland an

Athen Die Europawahl ist für Griechenland passé - am Tag danach ging es vor allem um die Neuwahlen, die Ministerpräsident Alexis Tsipras angesichts seiner massiven Wahlniederlage angekündigt hatte.

Ein Kinderspiel ist die anstehende Wahl, die voraussichtlich am 30. Juni stattfinden wird, für den Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis dennoch nicht. Man dürfe sich jetzt nicht zurücklehnen, sondern müsse den Wählern auch in den kommenden Wochen noch mal genau erklären, wofür die Konservativen stehen, heißt es Medienberichten zufolge aus der Parteizentrale der Nea Dimokratia.

Der konservative Spitzenkandidat steht vor allem für ein wirtschaftsfreundlicheres Klima. Er will Investitionen in Griechenland vereinfachen und die Privatisierung von Staatseigentum vorantreiben.

Bisher scheuten Investoren das Land vor allem wegen der Bürokratie und der hohen Steuern. Mitsotakis will unter anderem die Steuern für Unternehmen von 28 auf 20 Prozent senken. Und zwar in einem Zeitraum von vier Jahren, damit die internationalen Gläubiger des Landes nicht in Sorge geraten. „Nur der Aufschwung bringt uns bessere Löhne und höhere Renten“, hatte er am Freitag vor der Europawahl gesagt.