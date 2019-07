Kommentar Großbritannien : Verschwendete Zeit bei den Tories

Vier Wochen lang lief nun das Rennen um den Parteivorsitz der Konservativen, in denen das Königreich eine weitere Farce vorgeführt bekam. Boris Johnson und Jeremy Hunt traten in einem unnötigen Wettbewerb gegeneinander an, dabei stand das Ergebnis von vornherein fest.

Von Katrin Pribyl

Der schillernde Brexit-Wortführer hatte stets den Rückhalt der mehrheitlich europaskeptischen Basis. Trotzdem verschwendete das Establishment einen wertvollen Monat mit Debatten, die den Namen nicht verdienen. Um Fakten ging es genauso wenig wie um einen machbaren Weg aus der Brexit-Sackgasse oder Lösungen für die Probleme des Landes.