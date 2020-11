US-Präsidentschaftswahl : Die große Stunde der Verschwörungs-Theorien

Anhänger von US-Präsident Trump protestieren vor dem Clark County Election Department in Las Vegas gegen die Abstimmung in Nevada. Foto: dpa/John Locher

Washington Je schneller sich der Demokrat Joe Biden der magischen Zahl von 270 Wahlleuten annähert, die ihm den Einzug ins Weiße Haus sichern würden, umso zahlreicher schießen unter den Anhängern von Donald Trump die Verschwörungstheorien ins Kraut.

Von Friedemann Diederichs

Genährt werden sie teilweise auch von der Präsidenten-Familie. Wie am Mittwochabend, als Trump-Sohn Eric bei einer Pressekonferenz in Philadelphia (Pennsylvania) ein kurzes Video präsentierte, das einen angeblichen Wahlbetrug zeigen sollte. Zu sehen war, wie ein Bündel von Stimmzetteln in einer Tonne verbrannt wurde. Wenig später stellte sich heraus: Es waren Muster-Stimmzettel für eine Schulung, die niemals in Wählerhand geraten waren.

Auch die Klagen, die das Trump-Team mittlerweile in mehreren Bundesstaaten gegen das Auszählungsverfahren eingereicht hat, befeuern die Ansicht unter seinen Fans, sie würden um den Sieg betrogen – eine Meinung, die Trump bereits in der Wahlnacht bei seinem viel kritisierten Auftritt verbreitet hatte. Dort hatte er von einem „großen Betrug an der Öffentlichkeit“ gesprochen – eine unbewiesene Behauptung, die dennoch schnell auf fruchtbaren Boden fiel. Was keine Überraschung ist. Denn schließlich hatte Trump die letzten fünf Jahre damit verbracht, von Wahlmanipulationen gegen ihn zu fantasieren, die Medien als Mittäter und Feinde des Volkes zu bezeichnen und daran zu glauben, dass ein „Staat im Staate“ geführt von Anhängern Barack Obamas gegen ihn intrigiere.

Und das hat Folgen. Als beispielsweise spät in der Wahlnacht einige Bundesstaaten Pausen bei der Meldung von Stimmen hatten, weil Voten sortiert und geprüft werden mußten, witterten Anhänger des Präsidenten schnell Verrat. In sozialen Medien wie Facebook fanden sich zahlreiche Meinungen, die der von Liz Montalvo aus dem Bundesstaat Texas ähnelten: „Sie haben das Zählen gestoppt, weil Trump und die Republikaner gewinnen. Es gibt keinen anderen logischen Grund dafür.“