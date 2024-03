Regierung Präsidentschaftswahl im Ukraine-Nachbarland Slowakei beendet

In der Slowakei ist am Samstag die erste Runde der Präsidentschaftswahl zu Ende gegangen. Rund 4,4 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, unter neun ausschließlich männlichen Kandidaten einen Nachfolger für Präsidentin Zuzana Caputova zu wählen. Caputova trat nicht mehr an. Das EU- und Nato-Land Slowakei grenzt direkt an die Ukraine.