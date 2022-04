Präsidentenwahl 2022 : Frankreich entscheidet heute über Präsidentschaftsamt – Wahlausgang ist auch für Deutschland höchst spannend

Paris In einigen Übersee-Gebieten hat die Wahl um die Präsidentschaft in Frankreich wegen der Zeitverschiebung bereits begonnen. Auf dem europäischen Festland öffnen die Wahllokale um acht Uhr. Dann können rund 50 Millionen Menschen darüber entscheiden, ob Amtsinhaber Emmanuel Macron ihr Staatsoberhaupt bleibt oder ihn Marine Le Pen ablöst. Warum das Ergebnis auch erhebliche Auswirkungen auf Deutschland und die EU haben kann.

Nach einem vom Ukraine-Krieg überschatteten Wahlkampf stimmt Frankreich am heutigen Sonntag, 24. April, über sein künftiges Staatsoberhaupt und die grundlegende Ausrichtung der Politik der kommenden Jahre ab. Dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt, steht als Herausforderin die Rechtsnationalistin Marine Le Pen in der Stichwahl gegenüber.

Erz-Rivalen um das Präsidentenamt in Frankreich: Macron und Le Pen

Seit sich Macron und seine Kontrahentin vom Rassemblement National vor zwei Wochen in der ersten Runde für die Stichwahl qualifiziert und ihre zehn Mitbewerber hinter sich gelassen haben, wurde in Frankreich politisch wie gesellschaftlich ordentlich Stimmung gemacht. Parteien, Vereine, Sportler und Kulturschaffende riefen dazu auf, einen Schutzwall gegen Rechts zu bilden. An einer solchen Mauer waren Le Pen und zuvor ihr Vater Jean-Marie bereits 2017 und 2002 in der Endrunde der Wahl gescheitert.