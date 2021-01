Amtsinhaber vor Wiederwahl : Präsidentenwahl in Portugal hat begonnen

Präsidentenwahl in Portugal hat begonnen

Wahlplakat in Lissabon: Im besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffenen Portugal wird ein Präsident gewählt. Foto: Armando Franca/AP/dpa

Lissabon Die Portugiesen wählen heute einen neuen Präsidenten - doch wenn die Umfragen nicht völlig danebenliegen, hätten sich die sieben Kandidatinnen und Kandidaten den Wahlkampf gut und gerne sparen können. Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa steht vor der Wiederwahl.

Im besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffenen Portugal hat am Sonntag die Präsidentenwahl begonnen. Der konservative Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa gilt als großer Favorit.

Nach allen Umfragen wird der 72 Jahre frühere Jura-Professor und TV-Journalist schon in der ersten Runde die nötige absolute Mehrheit erringen. Mit dem Ergebnis wird in der Nacht zum Montag gerechnet. Gleich nach Schließung der Wahllokale am Abend soll es erste Prognosen geben.