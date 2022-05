Wahlen : Präsidentenwahl auf den Philippinen hat begonnen

Manila Wird Ferdinand „Bongbong“ Marcos Jr. neuer Präsident der Philippinen? Der Sohn des langjährigen Diktators ist den Umfragen zufolge Favorit bei der Wahl in dem südostasiatischen Inselstaat.

Bei Umfragen lag der Sohn des verstorbenen Ex-Diktators Ferdinand Marcos vorne. Gewinnt Ferdinand „Bongbong“ Marcos Jr., so würde seine Familie 36 Jahre nach ihrer Vertreibung in den Malacañang-Palast in Manila zurückkehren.