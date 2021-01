Medienprognosen : Portugals Präsident Rebelo mit Kantersieg wiedergewählt

Lissabon Portugals Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa ist ein Politiker „zum Anfassen“. Und das honorierten die Portugiesen erneut: Laut Prognosen wurde der 72-jährige frühere TV-Journalist und Jura-Professor mit einem Riesenvorsprung bis 2026 wiedergewählt.

Wegen der Pandemie hatten zahlreiche Politiker und andere Persönlichkeiten eine Wahlverlegung gefordert. In einer von der Wochenzeitung „Expresso“ in Auftrag gegebenen Umfrage hatten sich 57 Prozent für eine Verlegung ausgesprochen. Am Ende gab es aber den Prognosen zufolge eine den Umständen entsprechend relativ gute Beteiligung: Zwischen 45 und 50 Prozent aller Wahlberechtigten strömten demnach zu den Urnen. Das entspricht ungefähr den Werten der Präsidentenwahlen der Jahre 2011 und 2016. In Lissabon und Porto bildeten sich zum Teil sehr lange Schlangen.