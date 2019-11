Berichte über Schüsse : Polizei: Mehrere Verletzte bei Messerangriff in London

Polizei: Mehrere Verletzte bei Messerangriff in London

Polizei am Tatort: Britischen Medien zufolge ist es auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt zu einem gewaltsamen Zwischenfall gekommen. Dabei sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa.

London Bei einem Messerangriff in London sind mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte Scotland Yard am Freitag mit. Ein Mann wurde festgenommen.

Zuvor hatte unter anderem das BBC-Fernsehen am Freitagnachmittag berichtet, dass es auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt zufolge zu einem gewaltsamen Zwischenfall gekommen sei. Dabei sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Die Brücke sei weiträumig gesperrt worden. Einem BBC-Reporter zufolge, der am Tatort war, hatten mehrere Menschen versucht, einen Mann zu Boden zu drücken. Dann seien Schüsse gefallen.