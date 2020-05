Einigung in Kabul : Politische Rivalen in Afghanistan vereinbaren Machtteilung

Kabul Lange Zeit hat die innenpolitische Krise die Politik in Afghanistan gelähmt. Ein Deal der Elite in Kabul macht nun Hoffnung auf Fortschritte. Doch eine Personalie sorgt für Empörung.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul unterzeichneten sie am Sonntag eine politische Vereinbarung, wie Sprecher beider Seiten mitteilten.

Die politische Elite war nach dem Ausgang der Präsidentenwahl im Herbst 2019 gespalten. Die Wahlkommission erklärte Ghani zwar im Februar mit knapper Mehrheit zum Sieger, Abdullah erkannte das Ergebnis aber nicht an. Auch er ließ sich nach Ghanis Amtseid von seinen Anhängern zum Präsidenten erklären. Ghani baute daraufhin sein Kabinett in dem präsidialen System um und setzte Abdullah ab. Der ehemalige Regierungsgeschäftsführer Abdullah hatte immer von Wahlbetrug gesprochen.

Der Kompromiss sieht nun eine Schlüsselrolle für Abdullah in den geplanten Friedensgesprächen mit den Taliban vor, heißt es in der Vereinbarung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach soll er einen neu geschaffenen Hohen Rat für Versöhnung führen, jedoch nicht mehr Teil der Regierung sein. Zusammen mit Ghani werde Abdullah jedoch das Kabinett bestimmen. Die Ministerien sollen jeweils zur Hälfte mit Anhängern beider Lager besetzt werden Zusammen mit Präsident Ghani werde Abdullah auch die Provinzgouverneure ernennen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte die Vereinbarung zwischen Ghani und Abdullah. „Alle Parteien sollten diese beispiellose Chance für den Frieden nutzen“, hieß es in einer Mitteilung der Nato mit Blick auf geplante Friedensgespräche. Auch die Türkei und Indien begrüßten die politische Übereinkunft. Man hoffe, dass diese auf „faire“ Art und Weise umgesetzt werde, hieß es am Sonntag in einer Erklärung des Außenministeriums in Ankara.