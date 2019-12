Politische Krise : Ein schwarzes spanisches Jahr ist noch nicht zu Ende

Madrid Während Ministerpräsident Sánchez um eine stabile Regierung ringt, liegt politischer Stillstand über dem Land – und die Furcht vor der dritten Wahl binnen zwölf Monaten.

Aller guten Dinge sind drei. Auf diese alte Volksweisheit setzt dieser Tage Spaniens Sozialistenchef und kommissarisch amtierender Ministerpräsident Pedro Sánchez, der sich seit acht Monaten bemüht, eine Mehrheit für eine neue Regierung zusammenzubekommen. Am Mittwoch wurde der 47-Jährige von Spaniens königlichem Staatsoberhaupt Felipe VI. wieder mit der Regierungsbildung beauftragt – zum dritten Mal in diesem Jahr.

„Diesen Auftrag nehme ich mit Ehre und Dankbarkeit an“, sagte Sánchez in einer Fernseh-Ansprache an die Nation. Viele Spanier wussten indes nicht, ob sie angesichts dieser Ankündigung lachen oder weinen sollten. Wenn etwas in den vergangenen Monaten dieses politischen Dauer-Hickhacks gelitten hat, dann ist es nach Erkenntnis des staatlichen Umfrageinstituts CIS die Glaubwürdigkeit der spanischen Politik.

„Mit unseren besten Wünschen für 2020“ steht auf der Glückwunschkarte, die König Felipe dieser Tage verschickt. Gute Wünsche für ein erfolgreiches Jahr, die Spanien gut gebrauchen kann. Vielleicht hilft der royale Zuspruch ein wenig. Denn 2019 war, politisch gesehen, ein pechschwarzes Jahr, in dem sich in der Politik des Königreichs nichts bewegte.

Nun will Pedro Sánchez in letzter Not wieder Kataloniens Separatisten ins Boot holen, welche im nationalen Parlament in Madrid weiterhin das Zünglein an der Waage sind. Vergessen scheint die bittere Erfahrung mit den Unabhängigkeitskämpfern, die im Februar Sánchez’ Haushalt und damit seine Regierung stürzten. „Sie sind nicht vertrauenswürdig“, hatte der Premierminister damals gesagt. Trotzdem liefen jetzt wieder Verhandlungen an, um mit katalanischer Hilfe doch noch die Regierungsmacht zu sichern.