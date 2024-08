Gaza-Krieg Polio-Impfkampagne in Gaza startklar - Erste Kinder geimpft

Die Vorbereitungen für die Polio-Impfkampagne im Gazastreifen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah abgeschlossen. Bei einer Pressekonferenz in dem umkämpften Küstengebiet wurde den ersten Kindern bereits eine Impfung verabreicht. Die Weltgesundheitsorganisation sprach von einer Eröffnungszeremonie. Offiziell soll die Impfkampagne offiziellen Angaben zufolge am Sonntagmorgen beginnen.