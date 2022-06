Russischer Angriffskrieg : Polens Präsident kritisiert Scholz für Gespräche mit Putin

Warschau Polens Präsident Duda hat Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für Gespräche mit Putin kritisiert. In seiner Kritik zieht Duda Vergleiche zu Hitler.

„Ich bin erstaunt über all diese Gespräche, die da geführt werden mit Putin, gerade von Kanzler Scholz, von Präsident Emmanuel Macron. Diese Gespräche bringen gar nichts“, kritisierte Duda in einem „Bild“-Interview, das am Mittwoch bei Youtube veröffentlicht wurde. Vielmehr bewirkten sie „so eine Art Legitimierung eines Menschen, der verantwortlich ist für Verbrechen, die von der russischen Armee in der Ukraine begangen werden“, sagte Duda weiter.