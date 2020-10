„Wir gehen nicht zur Arbeit“ : Polen streiken gegen Abtreibungsverbot

Frauenrechtsaktivisten von der Frauenrechts-Organisation „Strajk Kobiet“ während eines organisierten „Generalstreiks“ in Warschau. Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Warschau Seit Tagen protestieren Menschen in Polen gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts. Heute blieben viele ihrer Arbeit fern. Die nationalkonservative PiS-Regierung hat die Stimmung im Land falsch eingeschätzt - und bemüht nun Verschwörungstheorien.

Viele Frauen, aber auch Männer in ganz Polen taten es ihr am Mittwoch gleich. Aus Protest gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts blieben sie der Arbeit fern - häufig mit Billigung ihrer Vorgesetzten in Behörden, Universitäten und privaten Unternehmen.