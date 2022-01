Flüchtlinge : Polen baut Grenzmauer zu Belarus

Polen will die Befestigung an der EU-Außengrenze zu Belarus dauerhaft errichten. Foto: Doris Heimann/dpa/Archivbild

Warschau Ein provisorischer Zaun grenzt Polens schon von Belarus ab. Jetzt werden Löcher für dauerhafte Fundamente gebohrt.

Polen will morgen mit dem Bau einer dauerhaften Befestigung an der EU-Außengrenze zu Belarus beginnen. „Die Arbeiten starten mit dem Bohren von Löchern für die Pfähle und ihrer Einbetonierung“, sagte die Sprecherin des Grenzschutzes am Montag der Nachrichtenagentur PAP.