„Nordic Response“ der Nato Pistorius : Im Norden präsenter sein

„Wir wollen hier im hohen Norden - in the High North - einfach noch präsenter sein“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius südlich der Stadt Alta, wo seit Mitternacht das Manöver „Nordic Response 2024“ mit einem simulierten Gegenangriff lief. Der SPD-Politiker nannte eine verstärkte Beteiligung an Übungen sowie eine gemeinsame Beschaffung wie bei U-Booten und der Arbeit an der Fregatte 127. Zu dem Manöver sagte er: „Es ist die größte und wichtigste Übung in der Nato seit mindestens 40 Jahren.“