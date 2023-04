Militär Philippinen werfen China „aggressive Taktiken“ vor

Die Spannungen im Streit um ein rohstoffreiches und strategisch wichtiges Seegebiet zwischen China und den Philippinen halten an. Mehr als 100 chinesische Schiffe seien in der vergangenen Woche im Südchinesischen Meer gewesen, hätten Patrouilleboote der philippinischen Küstenwache blockiert und teils „gefährliche Manöver“ ausgeführt, erklärte der Küstenschutz des Inselstaats am Freitag.