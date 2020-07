2017 ausgereist : Peter Steudtner in Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen

Peter Steudtner in Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen

Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner saß monatelang in der Türkei in U-Haft. Foto: picture alliance / Michael Kappeler/dpa

Istanbul Der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner wird in der Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen. „Politisch motiviert“, sei das Urteil, kritisiert er trotzdem. Denn vier türkische Kollegen wurden verurteilt.

Mehr als anderthalb Jahre nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft in der Türkei ist der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner in Istanbul freigesprochen worden.

Der Ehrenvorsitzende der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, wurde allerdings zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren und drei Monaten wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation verurteilt.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Menschenrechtler müssen daher vorerst nicht ins Gefängnis. Die Anwälte der Verurteilten kündigten nach Angaben von Amnesty Einspruch an.

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, nannte die Haftstrafen „ein fatales Signal an alle, die sich für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei einsetzen“. Sie appellierte an die türkische Justiz, die Urteile im Berufungsverfahren „zügig und fair zu überprüfen“. Zugleich zeigte sie sich erleichtert über die sieben Freisprüche.