Militäreinsatz „Sentinel“ : Persischer Golf: Pentagon-Chef wirbt in Japan für US-Mission

Persischer Golf: Pentagon-Chef wirbt in Japan für US-Mission

US-Verteidigungsminister Mark Esper (l) mit seinem japanischen Amtskollegen Takeshi Iwaya in Tokio. Foto: Eugene Hoshiko/Pool AP.

Tokio Die USA wollen auch den asiatischen Verbündeten Japan an dem Militäreinsatz „Sentinel“ (Wache) gegen den Iran zum Schutz der internationalen Schifffahrt im Persischen Golf beteiligen.

Bei einem Treffen mit US-Verteidigungsminister Mark Esper in Tokio sagte sein japanischer Kollege Takeshi Iwaya, er werde über Japans Rolle in der Straße von Hormus nachdenken, wie die Nachrichtenagentur Kyodo meldete.

Esper hatte vor dem Auftakt seines ersten Besuches in Tokio als neuer Pentagon-Chef erklärt, jedes Land, das Interesse an einer freien Handelsschifffahrt habe, sollte eine Beteiligung an dieser Art von Überwachung der Straße von Hormus erwägen. Dazu zähle auch Japan.