Nahost Pentagon: US-Soldaten bei Angriff im Irak verletzt

Seit Beginn des Gaza-Kriegs verübten proiranische Milizen immer wieder Angriffe auf US-Militärstützpunkte im Irak und in Syrien. Ende Januar wurden durch eine der Attacken in Jordanien nahe der syrischen Grenze drei US-Soldaten getötet. Die USA reagierten mit umfangreichen Luftangriffen gegen Stellungen solcher Milizen im Irak und in Syrien.