Staatsoberhaupt Pellegrini als neuer Präsident der Slowakei vereidigt

Pellegrini betonte in seiner Rede, dass viele Menschen in der Slowakei verunsichert seien. „Krieg war für uns nur noch ein Begriff aus den Geschichtsbüchern - und auf einmal ist er da, in Sichtweite von unserer östlichen Grenze“, sagte er mit Blick auf die Ukraine. Man müsse dem Nachbarland helfen, zu einem gerechten Frieden zu kommen. Konkreter wurde er dabei nicht. Ministerpräsident Fico hatte nach seiner Wahl staatliche Waffenlieferungen an die Ukraine gestoppt und sich gegen einen künftigen Nato-Beitritt des Nachbarstaats ausgesprochen.