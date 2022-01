Corona-Pandemie : „Party over“? Schlagzeilen belasten Premier Boris Johnson

London Selbst seiner Regierung nahestehende Blätter wenden sich inzwischen gegen ihn. Nach zahlreichen Partys inmitten der Corona-Pandemie rückt Premier Johnson zielsicher ins Kreuzfeuer wachsender Kritk.

Die „Sun“ präsentiert einen trotzigen Premier und titelt „It's my party and I'll lie low if I want to“ (deutsch: „Es ist meine Party und ich tauche ab, wenn ich will“). Die „Daily Mail“ stellte die Frage, ob nun für Johnson die „Party over“ sei.