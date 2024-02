Parlamentswahl Parlamentswahl in Pakistan von Internetsperren überschattet

Rund 130 Millionen Wahlberechtigte waren in dem krisengeschüttelten Land am Donnerstag dazu aufgerufen, über die Machtverteilung in der Nationalversammlung und den Provinzparlamenten abzustimmen. Die Wahllokale wurden angesichts der fragilen Sicherheitslage von 600.000 Polizisten und Soldaten geschützt. Im Laufe des Abends könnte bereits ein vorläufiges Ergebnis feststehen.